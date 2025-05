Henry Martín rompe el silencio sobre su supuesta pelea con Javier Aguirre; esto fue lo que le dijo al Vasco

En octubre de 2024, la Selección Mexicana visitó San Pedro Sula para enfrentar a Honduras en los cuartos de final de la Nations League. Aquella noche, el Tricolor perdió 2-0 y Henry Martín no fue tomado en cuenta; finalizó en la tribuna.

Al final, México logró dar la vuelta en el estadio Nemesio Díez y avanzó al Final Four de la competencia de Concacaf; sin embargo, esa fase dejó una ruptura entre La Bomba y Javier Aguirre, técnico de la Selección Nacional.

“Sí me gustaría aclarar ese tema de las actitudes porque nunca sentí que faltara al respeto a nadie. Si fue así pido disculpas públicamente porque en mi carrera con todos los técnicos, pueden preguntar a cada uno y jamás fui grosero o fue a decir que quería jugar”, explicó Henry.

En diversas entrevistas y conferencias, Aguirre se ha manifestado sobre una diferencia que tuvo con un integrante del equipo, pero nunca reveló el nombre. Con algunos trascendidos se supo que Martín era el jugador al que se refería.

“Yo siempre he preguntado qué tengo que mejorar, porque fue la manera en que mejoré. Yo me acerco y pregunto qué debo hacer para mejorar. Cómo lo voy a saber si no pregunto. Me gusta ir de frente para ir de frente para poder competir”, aseveró La Bomba.

“Eso fue lo que hice con el Vasco. De mi parte nunca ofendí a nadie”, agregó el delantero de los azulcrema.