Henry Martín defiende a Malagón tras eliminación: "Lo perdimos desde el juego"

Henry Martín, uno de los referentes de América habló tras la eliminación del equipo de la Leagues Cup, competencia en la que no pudieron avanzar al caer en una agónica serie de penaltis ante Colorado.

Una situación que generó molestia en el atacante mexicano, quien tras el resultado no dudó en hablar de lo ocurrido, saliendo en defensa de su compañero Luis Malagón, arquero que falló el penalti decisivo, al asegurar que el resultado se debió a la falta de contundencia.

"Malagón se siente responsable por cómo se dio la situación, pero realmente el partido no lo perdimos en los penales, lo perdimos desde el juego, en los 90 minutos por no hacer lo que debíamos hacer dentro de la cancha, por no culminar el partido cuando tuvimos para hacerlo y ahí pagamos las consecuencias", comentó.

En ese sentido, Martín aseguró que su arquero se levantará del mal momento, y agregó que ninguno hizo su trabajo para seguir adelante en la competencia.

"Él se siente responsable por como se dieron las cosas, pero van a pasar los días, él es muy fuerte y se va a reponer de esto, pero responsables somos todos en la cancha, sobre todo a la ofensiva que no hicimos nuestro trabajo".

Por último, el delantero de la Selección Mexicana habló de la gran exigencia de vestir la camiseta americanista, reiterando que ahora se enfocarán en levantar una vez más el título de la Liga MX.

"América tiene la exigencia de pararse en cada torneo y pelar campeonatos, pelear finales, esta vez no pudimos hacerlo, quedamos a deber porque sabíamos que fuimos mejores, dominamos todo el partido, pero aquí no gana el que tiene la posesión o el que tiene más llegadas, gana el que anota los goles y ellos hicieron un gran trabajo, fueron muy inteligentes para manejar el partido y al final avanza y a nosotros nos toca enfocarnos en la Liga MX", finalizó.