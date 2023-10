Helmut Marko podría salir de Red Bull ¿Por culpa de Checo Pérez?

La temporada 2023 de la Fórmula 1 todavía no termina y aunque Red Bull ya tiene como campeón a Max Verstappen y se perfila a ganar el campeonato de constructores, no significa que todos tengan garantizado su lugar para la próxima campaña.

Así como mucho se ha rumorado de la salida de Checo Pérez debido a la falta de resultados, otro que podría cambiar de aires es el asesor deportivo Helmut Marko.

La posible salida de Marko no tiene ninguna relación con las declaraciones que hizo sobre el mexicano, todo es por los cambios internos de la escudería austriaca tras la muerte de Dietrich Mateschitz.

Lee también Jaime Lozano contento tras la victoria ante Ghana

Helmut era buen amigo de Mateschitz, era a quien le reportaba los resultados del equipo de manera directa, sin intermediarios o reuniones con terceros. Tras la muerte de Dietrich, Marko tiene como jefe a Oliver Mintzlaf, hecho que no tiene cómodo al austríaco y ya lo expresó a Red Bull.

“La relación directa, personal y amistosa ya no existe. Didi (Mateschitz) era un visionario, tenía emociones. Ya no veo eso, soy un agente libre, puedo parar en cualquier momento si ya no soy feliz, esperaremos a ver cómo será el futuro”, declaró Helmut Marko.

De momento Red Bull incluidos Checo Pérez y Helmut Marko se preparan para el Gran Premio de Estados Unidos del próximo 22 octubre.

Lee también América vs Chivas: Horario y canal para ver el Clásico Nacional, este domingo 15 de octubre