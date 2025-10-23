Heineken trae la fiesta al Gran Premio de México 2025

Heineken es el patrocinador global de la Fórmula 1, por lo que en el Gran Premio de México contarán con espacios exclusivos para sus aficionados, y también le darán la posibilidad de estar en el podio cuando se entreguen los trofeos a los tres pilotos que suban a el.

Dentro del propio Autódromo Hermanos Rodríguez, habrá distintas zonas para los aficionados, quienes podrán vivir actividades y experiencias de primer nivel a lo largo de los tres días de competencia al ritmo de gran música.

Una de las paradas obligatorias para los asistentes serán los Beer Gardens de Heineken, espacios con actividades interactivas en los que podrás disfrutar de una cerveza 100% pura malta mientras gozas de la Fórmula 1.

Una de las fiestas más esperadas de este fin de semana es la Heineken Afterwork Vol.5, el cual estará encabezado por Jungle, el dúo británico que busca encender a los asistentes con su soul y funk en una noche privada.

Para esta edición, los aficionados tendrán la oportunidad de ser parte de la celebración durante la premiación en el podio. Durante el 6 al 20 de octubre se puso en marcha una dinámica en My Heineken, donde los seguidores podían subir sus fotos que serán convertidas en confeti para celebrar a los tres primeros lugares de la carrera.