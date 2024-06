Héctor Herrera quiere regresar al Tricolor: “Es raro que el Chucky no esté”

Desde la llegada de Jaime Lozano a la Selección Mexicana, Héctor Herrera poco a poco ha desaparecido, ha dejado de ser llamado.

A sus 34 años y con la “anunciada renovación” que hay en el Tricolor se podría decir que el tiempo del HH en el Tricolor se terminó, pero no, el volante del Houston Dynamo aún tiene esperanzas de volver…

“Al momento es claro, quiero estar en la Selección, pero hay decisiones extras que no me corresponden a mí y hay que aceptarlas. Sólo hay que seguir trabajando y si puedo ayudar en algún momento desde cualquier sitio lo haré. Ahora apoyo desde afuera y lo haré. Soy mexicano y quiero lo mejor para la Selección”, mencionó.

Lo que no puede negar es que le sorprendió el que Hirving Lozano haya quedado fuera de la lista de convocados para la Copa América: “Me sorprendí que no fuera. Un tipo que está en Europa y no es considerado… Es raro”.

Que él no haya sido llamado: “Eso sí, no me sorprendió… A la gente de la MLS nos toman menos en cuenta y en lo particular venía saliendo de una lesión, apenas entraba de cambio y me lo esperaba, además no había hablado con el Jimmy. Pero estoy tranquilo, Me enfoco en lo que tengo que estar enfocado que es el equipo”.

Reiteró que no es lógico que Hirving Lozano no sea llamado, aunque se hable de un cambio generacional: “No creo que eso sea con el ‘Chucky’, porque por edad no, es más joven que yo (28 años). Si tiene nivel para estar, pero no es mi decisión”.

