Hayden Rodgers se lleva la gloria en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

El estadounidense Hayden Rodgers llegó a México con la mirada puesta en conquistar las olas de Baja California Sur… ¡Y sí que lo hizo!

Con un estilo aéreo, que robó los aplausos de los espectadores en más de una ocasión, el originario de San Clemente, California, conquistó el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025.

A lo largo del certamen, Rodgers demostró en cada uno de sus heats que venía por todo en el certamen sudcaliforniano, lo cual corroboró en la final al puntualizar una marca total de 16.25, con sus dos mejores olas de 9.75 y 6.50, lo que le valió para superar a su compatriota Ryan Huckabee (13.75).

"Estoy muy emocionado, un gran agradecimiento a todos los fanáticos que están aquí en Cerritos. Este es el lugar más hermoso que he visto en mi vida. Estoy muy emocionado", dijo el campeón.

“Al venir a Cerritos, sabía que iba a estar muy bien, fue complicado mantenerme hasta la final e ir paso a paso, pero esas fueron las condiciones y se logró el sueño. Estoy muy emocionado de haberlo logrado”.

Tal parece las corrientes mexicanas le sientan bien a Rodgers, ya que hace poco menos de un año también se coronó en el certamen de Puerto Escondido 2024, en Zicatela, y, curiosamente, en la final ante el mismo rival, Ryan Huckabee.

Sin embargo, en esta ocasión, para mala fortuna de la afición local, Rodgers dejó en el camino al sudcaliforniano Luccas Cassity (13.75), quien sucumbió en la ronda de los cuartos de final ante las evoluciones precisas del surfer estadounidense (14.55).