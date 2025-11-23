Terminó la participación mexicana varonil en el Corona Cero Surf Open Cerritos 2025

Las esperanzas de que el orgullo mexicano quedara en la cima del torneo varonil del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025 se diluyeron, luego de que el sudcaliforniano Luccas Cassity cayera en la ronda de Cuartos de Final tras caer ante el estadounidense Hayden Rodgers.

El surfista local, que contó con el apoyo de la afición de Playa Cerritos en todo momento, terminó con una marca de 13.75, luego de que le fuera imposible alcanzar a su rival norteamericano (14.55), quien desde las primeras olas tomó la iniciativa.

Precisamente, fue la primera ola de Rodgers la que le dio la ventaja para encaminarse a las Semifinales. Con una maniobra aérea, en la que logró mantener la vertical en todo momento, obtuvo su mejor marca del heat, con 8.25.

Tras salir del agua, Cassity se vio frustrado por la derrota, y reconoció el nivel de su rival.

"Quería ganar el evento, pero me enfrenté a Hayden Rodgers que es muy buen competidor, muy buen surfista y estuvo mejor que yo en este heat", dijo Luccas.

"Estoy feliz con mi desempeño, el surfing mexicano está mejorando mucho y estoy feliz de ser parte de él, entonces hay que seguir adelante", finalizó.