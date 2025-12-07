Green Bay Packers pelearán por el control de su división; orgullo y liderato, en juego ante los Chicago Bears

No existe una mejor rivalidad en la NFL que la que protagonizan Packers de Green Bay (8-3-1) y Bears de Chicago (9-3). Con el liderato de la división norte de la Conferencia Nacional en juego, el clásico más antiguo de la liga tendrá un nuevo episodio memorable.

Dentro de los 104 años de historia que comparten estas franquicias, ambos presumen victorias que significativas. Este año, durante el Draft llevado a cabo en territorio quesero, el legendario Clay Matthews hizo enardecer la emoción del público al tomar el micrófono y gritar que “los Bears todavía apestan”.

Chicago arruninó la ceremonia de retirada del número de Brett Favre en 2015; Packers avanzó a playoffs al vencer a Bears en el juego final de 2023 y estiraron la brutal hegemonía de Aaron Rodgers sobre ellos; y Chicago rompió su racha de 11 derrotas consecutivas ante los Packers en Green Bay la temporada pasada.

“Al final del día, seguimos sin gustarnos, ellos no nos gustan y nosotros no les gustamos, así que va a ser divertido”, dijo el corredor Josh Jacobs.

Los dirigidos por Matt LaFleur llegan con tres victorias al hilo, las últimas dos contra rivales divisionales; sumar a los Bears les entregaría el control de su zona.

Por su parte, Chicago no tendrá a su mejor receptor abierto, Rome Odunze, líder del equipo con 44 recepciones, 661 yardas y seis anotaciones, y apostará a su juego terrestre.