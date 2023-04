Gonzalo Pineda asegura que en la Selección Mexicana no hay planes para encontrar una solución

Para Gonzalo Pineda, quien fuera mundialista mexicano en Alemania 2006 y ahora es técnico del Atlanta United en la MLS, hablar de “fracaso” o “crisis” del futbol nacional, por lo vivido en el Mundial Qatar 2022 —en el que no se pasó de la primera fase—, es un análisis muy corto.

“Estamos ávidos de titulares”, opina el entrenador.

El canterano de los Pumas recuerda varias cuestiones que al parecer no tienen respuesta por parte de dirigentes, futbolistas y los mismos medios de comunicación. “No hay análisis de fondo en México. Nos quedamos en que el que gana es exitoso, el que pierde es un fracasado. No escucho acerca de una progresión, acerca de un plan”, comenta.

Lanza preguntas al aire: “Más allá de lo vivido con el Tata [Gerardo Martino]: ¿Qué pasa con las fuerzas básicas?, ¿cuál es el proyecto a mediano o largo plazo? Antes, éramos potencias en menores, ¿por qué ahora no clasificamos?, ¿cuántos jugadores exportamos”?

Decir que fue un fracaso el Mundial, “pues hay que ir a fondo en el análisis, las formas, los jugadores disponibles... Nos quedamos en que se ha fracasado y ya, y no pasa nada, sólo se pasa la guillotina a los culpables y punto. En lo particular, me resulta bastante corto el análisis”.



