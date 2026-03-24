Gilberto Mora cerca de volver y apuntar a la Copa del Mundo

Luego de varias semanas de batalla contra una pubalgia, una lesión tan compleja como delicada, Gilberto Mora comienza a ver la luz al final del túnel y se encamina hacia el cierre de su recuperación con el objetivo de volver a las canchas.

A través de sus redes sociales, el futbolista de Xolos de Tijuana compartió una imagen que de inmediato encendió la ilusión de los aficionados mexicanos, al mostrarse nuevamente sobre el terreno de juego en la frontera, realizando ejercicios físicos como parte de su proceso para regresar cuanto antes a la actividad.

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Mora, convertido ya en referente de Xolos y una de las grandes promesas del futbol mexicano, se ha ganado la confianza de Javier Aguirre en la Selección Mexicana mayor, con la que incluso ya sabe lo que es levantar un título. La postal fue acompañada por una breve pero significativa frase: “Un poco más”, reflejo del momento que atraviesa en su rehabilitación.

La posible reaparición del atacante llega días después de las palabras de su entrenador, Sebastián Abreu, quien recientemente aseguró ante los medios que el jugador tendría minutos en el cierre del torneo Clausura 2026, con la intención de que llegue en óptimas condiciones al próximo certamen de la FIFA.

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El último partido oficial de Gilberto Mora antes de quedar fuera por la pubalgia se remonta al 18 de enero de 2026, en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando Xolos de Tijuana enfrentó al Atlético de San Luis.

En aquel encuentro, el atacante disputó únicamente 45 minutos, antes de ser sustituido debido a las molestias físicas que finalmente lo alejaron de las canchas.