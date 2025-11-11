Garantizar la seguridad en la Copa es otro reto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que, ante los últimos episodios de violencia en los estadios, que incluso han dejado aficionados fallecidos, el Gobierno federal apoyará con seguridad en estos espacios cuando se realice la Copa Mundial FIFA 2026, en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Eso sí, aclaró que quienes llevan principalmente la seguridad en todos los estadios son los gobiernos estatales.

Afirmó que cada hecho de violencia ha sido distinto: “No hay un patrón particular que se haya desarrollado. Lo que buscamos es que todos los aficionados que vayan a los partidos, vayan de manera pacífica”.

“Que, si bien, despierta pasión apoyar a un país o a otro, que sea parte del desarrollo pacífico de esta justa deportiva”, dijo.

“Vamos a dar todo el apoyo para que no se presente ninguna situación de este tipo. Y cada uno de los episodios [de violencia] son distintos o tienen una causa distinta”, indicó.

Cuestionada por EL UNIVERSAL por los altos costos de los boletos para el Mundial, Sheinbaum Pardo indicó que la organización es de la FIFA.