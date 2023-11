Futbolista mexicano concluyó su carrera porque su familia se relacionó con el narcotráfico

La historia del futbolista José Pablo Tostado parecía que sería brillante tomando en cuenta que formó parte de la Selección Mexicana Sub-17 que fue campeona del Mundo en 2011, pero todo dio un giro debido a su familia.

Su padre y abuelo estuvieron relacionados con el narcotráfico esto provocó que los equipos le cerraran las puertas.

Pablo Tostado Zamudio, papá del jugador, fue acusado de presuntos delitos de secuestro y narcotráfico. Pablo Tostado Félix, abuelo del futbolista, estuvo en prisión y murió en el penal de Durango.

"Me pesó (el apellido) tanto en Chivas como en Tigres, porque en Tigres me dieron la espalda, después del Mundial toda mi carrera se fue abajo, más que nada por el apellido", comentó Tostado Gastélum a ESPN.

José Pablo Tostado recordó que los clubes investigaron a su familia y le dijeron "A lo mejor tú no tienes nada que ver, pero de todas maneras estás fuera", confesó que "me cayó como balde de agua porque dije 'si yo estoy haciendo una historia, no sé por qué tiene que afectarme a mí una cosa que no tengo nada qué ver".

Chivas fue el primer equipo que le dio las gracias y después Tigres, ambos por la razón de su familia los Felinos lo mandaron a Correcaminos, la carrera de Pablo Tostado finalizó en 2015 con los Freseros de Irapuato.

Actualmente José Pablo ya sólo juega futbol en partidos amateur dos veces a la semana y es padre de familia.

