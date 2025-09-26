Fuerza Guerrera, agradecido con el Mosquito de la Merced; se conmueve al recordar la difícil infancia que vivió

Fuerza Guerrera abrió su corazón al recordar la infancia complicada que le tocó vivir, la cual estuvo marcada por la necesidad de trabajar desde muy pequeño, dejando incluso la primaria para salir adelante.

Con la voz entrecortada, el Mosco de la Merced expresó un profundo agradecimiento al infante que fue, cuya fortaleza lo llevó a convertirse en la leyenda de los cuadriláteros que es hoy... Por ello, si tuviera una posibilidad de encontrarse con el Fuerza Guerrera de su niñez, le dedicaría algunas palabras por enfrentar la vida con valentía. “Le daría las gracias… le daría las gracias por la fortaleza que tuvo de no dejarse vencer”, recordó tomando un respiro, evidentemente conmovido.

Y es que el luchador se olvidó un poco de su lado marrullero y mostró su versión más sensible al destacar cómo ese niño logró mantenerse firme ante el entorno que lo rodeaba. “En verdad que le agradecería por la fortaleza que tuvo de crecer, de no dejarse vencer de nadie, por nadie”.

Y también tuvo un mensaje para el jovencito, quien se alejó de todas las tentaciones existentes, para tomar un camino productivo: “Después, le diría muchas gracias al joven, quien no agarró drogas, no agarró los malos caminos, las malas costumbres del barrio... Es justo que les diga gracias a ambos, porque gracias a ese niño, a ese joven, pues soy lo que soy. Entonces, les vivo muy agradecido, en verdad”, dijo.

El camino fue largo y sinuoso, en algunas ocasiones dudó, pudo haberse ido por el lado sencillo, pero no, el infante y el joven ven desde lejos que su esfuerzo valió la pena. “Todo me lo dio ese niño, ese jovencito, que debido a esas necesidades se metió a trabajar duro y a esforzarse para salir adelante de manera decente y prudente”, agregó.