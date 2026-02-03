Freeride Fiesta llegó a Guadalajara: el punto de encuentro del freeride más grande de Latinoamérica

Del 20 al 24 de enero, Guadalajara se convirtió en el epicentro del freeride mundial con la llegada de Freeride Fiesta, el evento de freeride en bicicleta de montaña más grande de Latinoamérica y uno de los cinco más relevantes a nivel global, con el respaldo de Red Bull México como partner del encuentro.

Freeride Fiesta es una celebración del freeride en su máxima expresión, donde la progresión, la creatividad y el riesgo controlado se combinan en una exhibición única que reúne a 50 de los mejores freeriders del mundo, provenientes de más de 10 países y 3 continentes.

El evento presenta una mezcla de freeride, freestyle y motocross, con los saltos más grandes jamás construidos en Latinoamérica, diseñados para llevar a los atletas y al público al límite. El evento es organizado por Juan Diego “Johny” Salido, atleta de Red Bull y una de las figuras emergentes más importantes de la escena internacional del freeride en mountain bike. Reconocido por su estilo, técnica y visión, Johny ha impulsado Freeride Fiesta como una plataforma que conecta a la comunidad global del freeride y posiciona a México como un referente clave dentro del circuito internacional.

El punto de encuentro del freeride más grande de Latinoamérica. FOTO: Cortesía

Las actividades se desarrollaron del 20 al 23 de enero en sesiones privadas, enfocadas en entrenamientos, producción de contenido y preparación de líneas, mientras que el 24 de enero se llevó a cabo el día abierto al público, donde los asistentes vivieron de cerca la magnitud del evento y la energía que define a esta disciplina.

Como partner del evento, Red Bull México acompaña esta celebración del deporte de acción que comparte su filosofía de impulsar a los atletas, fomentar la progresión y llevar las disciplinas al siguiente nivel, fortaleciendo la visibilidad del freeride en la región y conectando con nuevas audiencias apasionadas por la cultura del mountain bike.

Freeride Fiesta no solo representa un espectáculo deportivo, sino una experiencia cultural y comunitaria que reafirma el crecimiento del freeride en Latinoamérica y consolida a Guadalajara como un punto clave para los deportes de acción a nivel mundial.

Encuentra más información en las redes sociales oficiales: @freeridefiesta | @redbullmexico | @johnysalido