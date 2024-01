Franz Beckenbauer preocupa al mundo por su delicado estado de salud

Uno de los mejores futbolistas de la historia, el alemán Franz Beckenbauer, está pasando por un momento delicado de salud.

A través de un documental que lleva su apellido a modo de homenaje, se dio a conocer el estado en el que se encuentra uno de los personajes más ganadores del mundo.

“Si dijera ahora que está bien, mentiría y no me gusta mentir. No se siente bien. Es un altibajo constante” confesó su hermano Walter en una entrevista con el periódico Spiegel.

Por si fuera poco, agregó que quien fuera campeón del mundo como jugador y como entrenador, sufre un deterioro significativo que afecta su memoria y por el momento, no muestra señales de mejoría.

