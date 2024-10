Franco Colapinto se sincera y revela tener complicado un asiento en F1 en 2025, apuesta a 2026

El piloto argentino de Williams irrumpió con fuerza en Fórmula 1 cuando llegó para sustituir al norteamericano Logan Sargeant en el Gran Premio de Italia, hace apenas cinco carreras, en donde el de 21 años ha sumado igual número de unidades: cuatro en Singapur y una más en Austin, la semana pasada.

Con noventa por cierto de los asientos ocupados para la próxima temporada, en donde los únicos asientos son los de Audi Sauber y Racing Bulls, con Niko Hulkenberg y Yuki Tsunoda confirmados por cada una de las escuderías, todavía sigue la incógnita de quiénes serán sus compañeros de equipo.

Colapinto sabe que las posibilidades de cerrar un lugar en las todavía butacas disponibles a estas alturas de la temporada, son bajas: “Es realmente muy complicada la situación para el año próximo, será para 2026. Estoy seguro de que con lo que estoy demostrando los equipos me están mirando, y esa es la idea, dejar ese paso de un argentino por la F1 que no se daba después de muchísimos años y demostrar que no llegué para un par de carreras, que llegué para quedarme”.

Por el momento se sabe que Valtteri Bottas mantiene conversaciones con Matia Binotto, CEO de Sauber (que el año que entra tomará el nombre de Audi), para ocupar el lugar disponible junto a Hulkenberg. Sin embargo, hoy jueves en el Gran Premio de México expresó que ante no tener una confirmación todavía sigue escuchando ofertas, entre ellas la la posibilidad de volver a Mercedes en 2025, aunque no sea precisamente como piloto titular, cosa que a decir del finlandés, es su prioridad.

Por su parte, Racing Bulls parecería decantarse para 2025 por Liam Lawson, quien volvió al volante de un Fórmula 1 ante el despido de Daniel Ricciardo, y se juega su futuro en la escudería en lo que queda de la temporada, dejando buenas impresiones al sumar dos puntos en Estados Unidos la semana pasada.

La moneda está en el aire para Franco Colapinto, pero el contar con experiencia y patrocinadores, además de la gran impresión que está dejando en el paddock, le abrirá las puertas del Gran Circo de manera definitiva.