Tunden a Caramelo en redes sociales por aparecer en publicación de la Fórmula 1

Caramelo, el aficionado número uno de la Selección Mexicana se encuentra envuelto en una nueva polémica, luego de aparecer como aficionado modelo en una publicación de redes sociales de la Fórmula 1.

El fanático, que se ha vuelto popular tras seguir al equipo de Javier Aguirre por todo el mundo y acudir a varios espectáculos deportivos por todo el mundo recibió fuertes críticas por los seguidores del automovilismo.

Lee también Los mejores MEMES de la escandalosa goleada de Cruz Azul a Juárez

Con opiniones como: "Like si paterarias a Caramelo con tal de que tu piloto favorito salga campeón", o "No inventes que salió acá el caramelo. No nos vaya a salar más", y "Caramelo es de mala suerte", los usuarios compartieron su molestia en las publicaciones de la F1.

Lee también Julio César Chávez y sus emotivas palabras a Fernando Valenzuela: "Fue una motivación"

La molestia con el personaje que es encarnado por Héctor Chávez comenzó desde hace varios años, luego de que se considera que su afán de protagonismo es excesivo, siempre intentado salir en la televisión.

Fechas y Horarios del Gran Premio de México 2024

Te dejamos la agenda del fin de semana para que disfrutes del Gran Premio de México 2024, ya sea en casa o en el propio Autódromo Hermanos Rodríguez.

Viernes 25 de octubre

FP1: 12:30 horas

FP2: 16:00 horas

Sábado 26 de octubre

FP3: 11:30 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 27 de octubre

Carrera: 14:00 horas

La transmisión de la carrera en el AHR estará en la aplicación de F1TV y Fox Sports en la televisión de paga.