Francisco Tede: Jugador suspendido por amaños rompe el silencio; “Mi carrera está arruinada”

Después del escándalo en el que algunos jugadores en el futbol mexicano fueron suspendidos por la Comisión Disciplinaria por casos de amaños de partidos, Francisco Tede, ex del Correcaminos en la Liga de Expansión MX e involucrado en la situación, rompió el silencio con un video publicado en sus redes sociales.

El veracruzano recibió una suspension de 16 años, que le impide realizar cualquier actividad relacionada al futbol profesional, tanto en lo deportivo, administrativo y/o de representación.

Mediante sus redes sociales, Tede lanzó un mensaje en el que pide ya no le cuestionen más sobre este tema y también apuntó que teme por su seguridad y la de su familia.

Lee también Pumas vs América: La violencia invadió las tribunas en el Clásico Capitalino; ¿Hay detenidos?

"Hago este video para pedirles de la manera más atenta que ya no creen más especulaciones,por favor. Ya no me mencionen, ya no me etiqueten, ya no me manden mensajes preguntándome", dijo en el clip.

"La verdad temo por mi seguridad, por la seguridad de mi familia. Ustedes no saben por todo lo que pasé, lo que estoy pasando y sigo pasando. Las personas que me conocen saben quién soy y deben estar tranquilas", agregó.

"Mi carrera está arruinada"

En ese mismo video, Francisco Tede reconoció que su carrera como futbolista se ha arruinado tras el castigo por amaños.

"Ya no me manden mensajes, mi carrera está arruinada, yo sólo quiero estar tranquilo, estar en paz", puntó.

Lee también América venció con autoridad a los Pumas; también se llevó LOS MEJORES MEMES