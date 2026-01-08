Fórmula E: Horarios y canales para ver EN VIVO el E-Prix de México 2026

Los Reyes Magos se esperaron hasta este fin de semana para traer un increíble regalo a los amantes del automovilismo, ya que la Fórmula E llega a la Ciudad de México para correr su segunda carrera de la campaña en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Este E-Prix se coloca como uno de los más importantes en la historia de la categoría, pues el sábado se corre la carrera número 150 del serial eléctrico, algo que le añade sazón a esta fecha del campeonato.

Jake Dennis (Andretti) consiguió la primera victoria de la campaña, luego de terminar primero en Sao Paulo. La segunda posición fue para Oliver Rowland (Nissan), actual monarca de la Fórmula E; en tercer lugar apareció Nick Cassidy (Citroën).

Race 2 in Mexico City awaits 🤩@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix — Formula E (@FIAFormulaE) January 7, 2026

Los 20 pilotos de la parrilla están al acecho del triunfo en la capital del país, y no solo para sumar puntos, sino porque desde 2023 el ganador de la carrera se convierte en campeón del mundo, un aliciente importante para pelear por ese primer puesto.

En 2025, Oliver Rowland ganó la carrera; detrás de él apareció Antonio Félix da Costa y para cerrar el podio Pascal Wehrlein. A la postre, el piloto de Nissan se llevó el mundial de pilotos.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO carrera de Fórmula E en México?

Las actividades arrancan este viernes 9 de enero, donde solamente habrá una práctica libre. Para el sábado 10 se lleva a cabo una práctica más, la clasificación y la carrera.

Viernes 9 de enero

Práctica Libre 1 / 16:00 horas / Formula E Race Center

Sábado 10 de enero

Práctica Libre 2 / 7:30 horas / Formula E Race Center

Clasificación / 9:40 horas / Claro Sports

Carrera / 14:05 horas / Claro Sports y Azteca Deportes

*Todos los horarios corresponden al centro de México.