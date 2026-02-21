Floyd Mayweather sale del retiro y regresará al boxeo profesional

Floyd Mayweather anunció el viernes que está saliendo de su retiro y regresará al boxeo profesional después de su pelea de exhibición con Mike Tyson esta primavera.

El excampeón mundial de varias categorías se retiró del boxeo en 2017, invicto en 50 peleas, aunque ha aparecido en varios combates de exhibición desde entonces.

"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo", dijo Mayweather, de 48 años, en una declaración escrita a ESPN.

"Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande, tendrá una audiencia de transmisión global más grande y generará más dinero con cada evento, que mis eventos", agregó.

El contrato millonario: Mayweather se alía con CSI Sports

Mayweather ha firmado un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports, el cual entrará en vigor inmediatamente después de su pelea contra Mike Tyson, que aún se encuentra pendiente de fecha oficial.

Su debut profesional: Una primera contienda oficial está programada tentativamente para este verano de 2026 , frente a un rival por anunciar. De acuerdo con el comunicado oficial, los detalles específicos se revelarán "en las próximas semanas".

La última pelea profesional de Mayweather ocurrió en 2017 contra la estrella de UFC, Conor McGregor. Desde entonces, se ha mantenido activo en el circuito de exhibiciones, destacando su victoria sobre John Gotti III en México (agosto de 2024), además de enfrentamientos con figuras de YouTube y estrellas de reality shows.

Apodado "Money", Mayweather consolidó su estatus como el deportista mejor pagado del mundo, alcanzando ganancias de 300 millones de dólares en un solo año (2015), según registros de Forbes.

En su apogeo, fue ampliamente considerado el rey libra por libra del boxeo, dominando el peso welter durante más de una década. A pesar de su éxito, Mayweather ha sido durante mucho tiempo una figura controvertida: a menudo criticado por un estilo demasiado defensivo y acusado de esquivar a los oponentes más peligrosos simplemente para embellecer su historial.

Mayweather también pasó un tiempo en prisión por uno de una serie de incidentes de violencia doméstica. Sin embargo, su condición física suprema, su ética de trabajo y su inteligencia para boxear le valieron el respeto definitivo de sus colegas en el ring.

El medio especializado Ring Magazine informó recientemente que la pelea de exhibición de Mayweather contra Tyson tendría lugar el 25 de abril en el Congo, aunque el lugar y la fecha se mantienen sin confirmación oficial.

"Iron Mike" Tyson, de 59 años, regresaría al encordado tras su derrota ante el YouTuber Jake Paul en noviembre de 2024. En aquella pelea auspiciada por Netflix, Tyson apenas logró conectar golpes, pese a contar con el respaldo de 70,000 espectadores en el estadio y una audiencia digital de millones de personas a nivel mundial.