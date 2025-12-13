Flamengo avanza a la final de la Copa Intercontinental; enfrentará al PSG

Leo Pereira y Danilo aportaron los goles, Giorgian de Arrascaeta se vistió de figura por segundo cotejo consecutivo y Flamengo derrotó el sábado 2-0 al Pyramids para avanzar a la final de la Copa Intercontinental.

Gracias a su triunfo sobre el conjunto egipcio, el Mengao conquistó su segundo título de la FIFA en tres días. Había doblegado 2-1 a Cruz Azul de México para avanzar al duelo por a Copa Challenger y por el boleto a la final de la Intercontinental, donde chocará el próximo miércoles contra el París Saint Germain.

El uruguayo de Arrascaeta había sido ya el héroe del triunfo sobre Cruz Azul, al conseguir las dos dianas. Esta vez, cobró con precisión una falta que remató de cabeza Leo Pereira para dar la ventaja a la escuadra brasileña a los 23 minutos.

Lee también: Gustavo Ayón analiza la evolución de la NBA: "Hoy en día yo no hubiese podido jugar"

La ventaja hizo que Flamengo jugara con mayor soltura. Siete minutos después del descanso, De Arrascaeta suministró otro excelente centro, de nuevo a pelota parada. Danilo se elevó entre un mar de jugadores y definió de cabeza.

🇧🇷 ¡Flamengo gana el duelo de la Copa Challenger y ahora será el rival de PSG! 🏆#FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/OOufRimRhO — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 13, 2025

Hace un par de semanas, Danilo facturó el gol que dio al Flamengo el cetro de la Copa Libertadores en la final ante Palmeiras en Lima. Asimismo, el club conquistó el campeonato brasileño.

Lee también: Gustavo Ayón reconoce falta de "fortaleza mental" en basquetbolistas mexicanos

El técnico Filipe Luis apretó las tuercas atrás, y el equipo de Río de Janeiro supo preservar la delantera

Pachuca conquistó el año pasado la edición inaugural de la Copa Challenger. La final de la Intercontinental se realizará también en el Estadio Ahmad Bin Ali.