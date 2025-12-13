Gustavo Ayón reconoce falta de "fortaleza mental" en basquetbolistas mexicanos

Gustavo Ayón es uno de los pocos mexicanos en pisar la duela de la NBA, donde jugó en los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y los Hawks de Atlanta, por lo que se colocó como uno de los referentes dentro de este deporte en México.

Como en muchos otros deportes, el mexicano suele ser señalado por la falta de mentalidad, factor que los aleja de la élite y debe de ser trabajado por los basquetbolistas nacionales, quienes suelen encontrar excusas para todo, según explicó Ayón.

"Definitivamente la mentalidad. Es el dejar la queja por un lado. Yo he escuchado todavía en la actualidad que muchos jugadores se quejan de que hay muchos mexicoamericanos, que hay mucho extranjero en la liga profesional. Desde que yo tengo uso de la razón eso existe y en la selección ha habido mexicoamericanos".

"El mundo nos ve con temor de despertar. Tenemos una máquina de 130 millones de habitantes que no hemos sabido detonar. Nos ven mejor fuera de México que como nos vemos dentro, porque lo que le falta al jugador mexicano es fortaleza mental", agregó el nacido en Tepic.

El exjugador de NBA se ha enfocado en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes dentro del basquetbol, donde se ha dado cuenta que existe una gran pileta de talento en el país, pero esa característica la deja de lado y él prefiere enfocarse en la parte mental, la cual sirve para llegar más allá de los límites.

"Quien llega a esos niveles (NBA) es porque tiene una mentalidad fuerte porque talento en México hay muchísimo, los vemos en los campamentos, nada más hay que ver que tanta mentalidad tienen y qué tan fuerte esta", puntualizó el ex del Real Madrid.