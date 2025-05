Final explosiva entre La Gloria FC y Reta FC; Luis García revela por qué la People’s League es única

La final está lista: La Gloria FC y Reta FC se disputarán el título en una batalla explosiva que simboliza el éxito arrollador de la segunda temporada de la People’s League. Para Luis García, comisionado del torneo, la clave del éxito es clara: “Esta liga ha crecido de forma brutal, la gente está enganchada, los partidos son espectaculares… Esto que hacemos no es futbol, pero sí es futbol”.

García Postigo explicó que el proyecto fue construido desde cero y que no hubiera sido posible su origen sin la ayuda de Erika Macín, fundadora y CEO de People´s League y el equipo de trabajo: “Se empezó a trabajar sobre eso, sobre las reglas, sobre los equipos, sobre las formas de operar, tanto deportivamente como en el tema de visualización”. La liga, logró consolidarse con esfuerzo colectivo, así lo aseguró a EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Álvaro Fidalgo cierra la puerta al Tricolor; "No me veo en la Selección Mexicana"

El fenómeno ha crecido dentro y fuera de la cancha. La diversidad también forma parte del encanto del torneo, cada idea, suma al proyecto. “Trabajamos arriba de trescientas cincuenta personas, es un mundo enorme, con muchas maneras de pensar y maneras de ser, y distintos orígenes”.

En cuanto al nivel futbolístico, no duda en elogiar a sus protagonistas: “Son unas bestias, son unos tipos que juegan a un nivel superlativo”. Y añade sobre su compromiso: “Es su modus vivendi, de eso trabajan, de eso viven, de eso le dan de comer a sus familias y a sus hijos. entonces lo defienden como poca gente, entonces todo lo demás resulta muy fácil, yo creo que es de grandísimo éxito””.

Lee también Santiago Giménez y Johan Vásquez viven emotivo momento en Italia; los mexicanos se enfrentaron en la Serie A de Italia

Sobre la gran final entre La Gloria FC y Reta FC, García destacó lo que la vuelve impredecible: “La Gloria tiene dos o tres tipos que parecen roperos. Reta llega con mucha rabia, con ferocidad, es un equipo bien poderoso”. Además, recalcó que “las dinámicas me parecen que van a acabar definiendo el partido… Desde el año pasado, sabíamos que eran de los 3, 4 o 5 equipos más duros que hay en la Liga, y este año en los momentos importantes, jugaron a un gran nivel”.

En la parte baja de la tabla, también hay drama. El duelo entre Pericos Rosas y Emperors será un duelo decisivo, ya que uno desaparecer por completo y llegará uno nuevo para el próximo torneo. “El que pierda se va con todas sus cositas a su casa, y desaparece de nuestra Liga. De alguna manera se juega la existencia, a diferencia de otros torneos, inclusive de la liga MX, en donde no hay descenso, aquí sí hay descenso, y como no tenemos liga de ascenso, no tenemos la Liga 2”, explicó.

Lee también Rodrigo Huescas: Afición del Copenhague piden que el mexicano no sea enviado a la cárcel

Luis García también expresó su sorpresa por los nuevos perfiles dentro del torneo. Para el comisionado el que se tenga alto nivel futbolístico, impide que los dueños jueguen, que muchas veces son exfutbolistas. “He conocido a estos dueños y dueñas de equipos... cómo mueven masas y cómo los conoce la gente desde su lugar de creación, eso me parece realmente fascinante. Aquí los exjugadores que tenemos, dado el nivel brutal que hay, están afuera de la cancha. Ellos mismos entendieron que no tenían cabida dentro de la cancha, que lo tenían en otros sitios”.

La tercera temporada ya está en la mira, pero su inicio será estratégico. En el verano habrá Copa Oro y Mundial de Clubes, por lo que eso retrasaría su inicio. “Debe ser después del verano, porque viene la Copa Oro y el Mundial de Clubes. Hay un verano de cerca de 150 partidos, entonces ahí no nos conviene participar, porque seríamos uno más, se pulveriza la audiencia. Estamos pensando por ahí, no sé si septiembre, principios de octubre para terminar antes de diciembre”.

¿Cuándo se juega el descenso y la final de la People's League?

Ya solo restan dos partidos. La parte emocionante y triste se conocerá este martes 6 de mayo. Los partidos podrás seguirlos en los canales oficiales de la liga, ya sea en TikTok, Facebook y YouTube. La Final será transmitida por Azteca 7

El partido del adiós:

Pericos Rosas vs Emperors | martes 06 de mayo | A partir de las 20:10 horas

Final:

La Gloria FC y Reta FC | martes 06 de mayo | 23:30 horas