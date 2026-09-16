Gabriel Milito ya contaba con el cariño de la afición rojiblanca, pero si algo le hacía falta, era el respaldo de una leyenda del Guadalajara. Fernando Quirarte se lo entregó, y no sólo por los resultados, sino porque le regresó una personalidad que el Rebaño había perdido.

El ‘Sheriff’, campeón con las Chivas en la temporada 1986-87, fue cuestionado sobre la gestión del entrenador argentino al frente del conjunto tapatío y no dudó en mostrar su respaldo y admiración por su trabajo futbolístico y personal, ya que destacó no sólo los resultados, también la parte humana que logró construir.

“Me ha gustado Milito porque se ha notado su mano, su forma de jugar, creo que su forma de dirigir también en cuanto a la juventud y la gente de experiencia ha sabido formar grupos, y eso es lo más importante además de lo futbolístico, tener un buen grupo dentro del terreno de juego y fuera de él es bastante bueno”, mencionó Quirarte durante el Abierto de tenis de Guadalajara.

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Sin embargo, se encargó de dejar en claro que el Rebaño nunca perdió su identidad, simplemente había perdido personalidad.

“Milito le regresó el buen jugar, la identidad nunca la perdió, Chivas es un equipo con puros mexicanos y no hay que confundir las cosas. Lo que le ha regresado es esas ganas de jugar al futbol, esa personalidad dentro de la cancha que se había perdido, pero la identidad la tiene porque es Chivas y Chivas se dice con letras grandes. Eso lo ha hecho muy bien Milito y los jugadores han entendido muy bien lo que quiere y ojalá este sea el año de Chivas”, agregó.

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¿La Hormiga será el delantero titular de la Selección Mexicana?

A pesar de que en su etapa como futbolista, el ‘Sheriff’ se destacó en la defensa central, su voz está autorizada para hablar y dar pronósticos sobre jugadores de Chivas y la Selección Mexicana sin importar su posición. Por eso, al ser cuestionado sobre el futuro de Armando ‘La Hormiga’ González en el Tri, Quirarte aseguró que todo indica que tarde o temprano será elegido como titular por Rafael Márquez.

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“Es difícil pronosticar, no tengo una bolita mágica para decir si va a suceder o no, pero creo que todo pinta para ello, él tendrá que demostrarlo con goles, actitud y buen futbol”, manifestó.