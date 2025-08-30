Fernando Ortiz regresa al banquillo; dirigirá a un histórico de Chile

El técnico argentino Fernando Ortiz fue anunciado este sábado por la directiva de Colo Colo para dirigir al club chileno con el objetivo de ayudarlo a salir de la crisis deportiva y clasificarlo a un torneo internacional.

El actual campeón chileno ha tenido una penosa campaña en el año de su centenario y se ubica décimo en la liga chilena a 25 puntos del líder Coquimbo Unido, y lejos de los puestos que dan acceso a copas internacionales tras la salida del técnico argentino Jorge Almirón.

“¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón!”, publicó el club albo en sus redes sociales para informar la decisión tomada que vincula al entrenador con un contrato hasta diciembre de 2026.

¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! ⚪⚫🤟🏼



Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique.#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/cj1PwG3PvH — Colo-Colo (@ColoColo) August 30, 2025

Los albos, no obstante, jugarán este domingo de local ante su archirrival Universidad de Chile por la fecha 22 de la liga aún bajo el interinato de Hugo González.

“Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio confirma al argentino (…) como el nuevo entrenador del Cacique”, añadieron el comunicado.

El Cacique hizo el anuncio oficial luego de una semana en la que conversó con otros entrenadores, entre ellos el también argentino Gustavo Quinteros que dirigió a los albos entre 2020 y 2023, pero que declinó volver al club en este momento.

Ortiz, de 47 años, se encontraba libre tras ser cesado del Santos Laguna mexicano en mayo pasado, debido a malos resultados al dejar un registro de 14 derrotas en 17 partidos dirigidos.

El entrenador también dirigió previamente al Sol de América y Sportivo Luqueño en el fútbol paraguayo y en la Liga MX al América y Monterrey en los que tuvo mejores números.

El entrenador no tiene títulos en su palmarés, pero con el América disputó tres semifinales entre 2022 y 2023 en torneos cortos.

El primer partido que dirigirá el argentino será la Supercopa de Chile, el domingo 14, un partido entre los albos, campeones de la temporada 2024, y Universidad de Chile, campeones de la Copa Chile del año pasado, que debió jugarse en enero pasado y quedó postergado por amenazas.

Ortiz tendrá tiempo después de ese duelo para trabajar con el equipo porque la liga chilena entrará en un receso por el desarrollo del Mundial Sub-20, del cual el país austral es anfitrión y que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El argentino en su carrera como jugador fue defensa central hasta su retiro en 2014, a partir de allí comenzó como técnico en la reserva de Estudiantes, en Argentina, y en 2017 debutó como técnico en Paraguay con Sol de América.

En su etapa de futbolista fue dirigido por el argentino Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield, de quien dijo lo considera un referente antes de arribar a Chile, donde Gareca dejó recientemente el banco de La Roja tras quedar sin opciones de clasificar al Mundial 2026.