VIDEO: Doblete histórico de João Neves con el PSG; el portugués marcó dos goles de chilena en el mismo partido

João Neves firmó una actuación para la historia, no solo de la Ligue 1 sino del futbol mundial. El mediocampista portugués logró algo de lo que no se tiene registro previo en el balompié internacional en el partido entre el Paris Saint-Germain ante el Toulouse.

João Neves’ two overhead goals in 7 minutes! 🪄 pic.twitter.com/Vx7npGH9fk — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 30, 2025

En tan solo 14 minutos de juego el luso logró su histórica hazaña: anotar un doblete de chilena en un partido oficial. Neves abrió el marcador al 7’ en una jugada a balón parado que, tras una serie de servicios en el área rival, terminó el portugués por mandarla al fondo de la red con una chilena que dejó estático al guardameta francés Guillaume Restes.

¡Qué golazo!



Neves anotÓ de chilena para el @PSG_inside, y abrió el marcador vs el Toulouse en la @Ligue1_ESP. pic.twitter.com/6gCClRevIw — FOX (@somos_FOX) August 30, 2025

Luego del gol de Bradley Barcola un par de minutos más tarde, Neves marcó su segundo tanto del partido, usando el mismo recurso. El servicio de Achraf Hakimi fue desviado, dejando la esférica a la deriva; Neves recibió con el pecho y anotó de chilena, firmando el primer doblete de chilena del que se tenga registro en el futbol mundial.