Fernando Gago lanza indirecta a Chivas: "Se dijeron cosas que no eran ciertas

El entrenador argentino Fernando Gago se defendió este jueves por las críticas que generó su salida de las Chivas del Guadalajara, en octubre pasado, y se dijo ilusionado de volver al fútbol mexicano para dirigir al Necaxa.

"Hay algo claro, el día que me fui de Chivas recibí un llamado de Boca Juniors el martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula que el mismo club me puso, era una cláusula baja y esa es la realidad. Quiero cerrar el tema", explicó en su presentación como técnico del Necaxa.

El antiguo centrocampista del Real Madrid abandonó a las Chivas en octubre pasado, luego de 10 meses en el cargo, para firmar con el Boca Juniors de su país, del que surgió como futbolista y del que fue despedido en abril pasado.

"Tuve otras ofertas cuando estuve en Chivas, las rechacé, pero no podía dejar ir la oportunidad de dirigir al club que me vio crecer como futbolista. A la directiva le expresé el sentimiento que me hacía volver a Boca", añadió el nacido hace 39 años en Ciudadela.

Gago aterrizó el miércoles en Aguascalientes, ciudad del centro de México, para finiquitar los últimos detalles de su incorporación al Necaxa, que será su segundo equipo como estratega en México.

El argentino firmó este jueves su contrato y fue presentado como nuevo entrenador del club que tiene entre sus inversionistas a la actriz Eva Longoria y al exfutbolista alemán Mesut Özil.

"Vengo con ilusión y ganas de lograr cosas importantes. Las negociaciones fueron fáciles. Es un proyecto en el que se tiene claro a dónde quieren llegar, cómo hacerlo y para qué lograrlo", añadió el extécnico del Racing argentino.

El excentrocampista llegó al Necaxa, una de las revelaciones del fútbol mexicano el torneo pasado, en sustitución de su compatriota Nicolás Larcamón, nuevo preparador del Cruz Azul.

Los Rayos tienen una plantilla de figuras como el colombiano Díber Cambindo, uno de los mejores delanteros de la liga, y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino.

"Es un proyecto que trata de potenciar a los futbolistas, los jugadores necesitan seguir aprendiendo para hacer un equipo competitivo y hay ambición para lograrlo", añadió Gago.

El Necaxa no es uno de los clubes mexicanos con más presupuesto, pero sí uno de los que cuenta con un buen equipo de ojeadores, lo que le ha permitido hacer torneos competitivos, como el pasado, en el que fueron quintos, para librar la repesca y avanzar directo a los cuartos de final.