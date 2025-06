Fernando Beltrán arremete contra Chivas en su despedida; "Entregué hasta donde me dejaron"

Uno de los movimientos más relevantes hasta el momento en el futbol mexicano ha sido la salida de Fernando Beltrán de Guadalajara, equipo que decidió dejar fuera de sus planes al experimentado mediocampista mexicano para el torneo Apertura 2025.

La noticia, además de generar todo tipo de reacciones por parte de los aficionados en redes sociales, tuvo respuesta del futbolista, quien, luego de ser anunciado como refuerzo del Club León, dedicó un mensaje a la institución rojiblanca.

Mediante sus redes sociales, Beltrán agradeció el apoyo de la afición durante su etapa con el equipo, deseando el mayor de los éxitos a la organización y dejando un mensaje crítico para los dirigentes, al señalar que no era la forma en la que esperaba despedirse del club y que, en distintas etapas, no le permitieron tener oportunidades.

"Chivas, solamente paso a agradecer. Me formaste y me diste todo, me cambiaste la vida y estoy seguro de que te entregué todo hasta donde me dejaron. Gracias afición, compañeros, utileros, staff y toda esa gente en el club que me ayudó a crecer. No tengo más que palabras de agradecimiento", escribió.

Fernando, quien deja al equipo tras ocho años, continuó su mensaje en Instagram, asegurando tener un gran amor por la camiseta de Chivas, un club que siempre estará en su corazón.

"Me llevo lo mejor de este club y quiero dejar claro que siempre trabajé y valoré el lugar en el que estuve. Chivas es único y así será en mi corazón. Es momento de decirles adiós, y eso es lo más difícil. Cómo cuesta cuando sabes que soñabas con otra despedida. Eterno amor para todos ustedes, y recuerden que soy de Chivas toda la vida", finalizó.