FC Juárez vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 13 de enero

Las Chivas quieren mostrar su buen futbol esta noche, frente a los Bravos de Pedro Caixinha en el estadio Olímpico Benito Juárez.
Luego de su vistosa victoria (2-0) sobre los Tuzos de Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026, el Rebaño enfrenta a otro ganador en la primera fecha; los fronterizos se impusieron (1-2) al Mazatlán FC.
El Guadalajara, con sus refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quieren mantener el invicto en su primera visita del certamen.
En los últimos 10 partidos entre el equipo rojiblanco y los Bravos, el FC Juárez sólo ha podido ganar en dos ocasiones y aunque los números del técnico portugués sobre las Chivas son positivos, hoy llega como la víctima.
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs FC Juárez?
El compromiso de las Chivas podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos los detalles.
- Fecha: Martes 13 de enero
- Horario: 21:10
- Transmisión: Azteca 7 y FOX One
