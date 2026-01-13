Más Información

NFL: Mike Tomlin se despide de los Steelers tras casi dos décadas como Head Coach

FC Juárez vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, martes 13 de enero

Las Chivas quieren mostrar su buen futbol esta noche, frente a los Bravos de Pedro Caixinha en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Luego de su vistosa victoria (2-0) sobre los Tuzos de Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026, el Rebaño enfrenta a otro ganador en la primera fecha; los fronterizos se impusieron (1-2) al Mazatlán FC.

El Guadalajara, con sus refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, quieren mantener el invicto en su primera visita del certamen.

En los últimos 10 partidos entre el equipo rojiblanco y los Bravos, el FC Juárez sólo ha podido ganar en dos ocasiones y aunque los números del técnico portugués sobre las Chivas son positivos, hoy llega como la víctima.

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs FC Juárez?

El compromiso de las Chivas podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos los detalles.

  • Fecha: Martes 13 de enero
  • Horario: 21:10
  • Transmisión: Azteca 7 y FOX One

