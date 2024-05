Faitelson y su sarcástico mensaje al Canelo: Le creo, él no me vetó, fue la madre Teresa de Calcuta

La polémica del veto del Canelo Álvarez a David Faitelson para su pelea ante Jaime Munguía sigue generando reacciones, ahora fue el periodista quien dio su postura y le responde al pugilista.

"Sí dice que no fue él (el que me vetó) le creo, no fue él, fue la madre Teresa de Calcuta", comentó sarcásticamente en entrevista exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Y es que Saúl este mismo jueves fue cuestionado sobre prohibirle la entrada a Faitelson para las conferencias previas, para la ceremonia de pesaje del viernes y para la pelea del sábado.

"Para nada, la empresa es la que se encarga de eso, yo no me encargo de eso, estoy metido en lo mío, concentrado en lo que debo hacer", fueron las palabras del Canelo.

Sin embargo, Faitelson mandó un mensaje claro, " No nos hagamos, ni nos chupamos el dedo todos sabemos la situación".

David lamentó que con este caso, otros deportistas quieren hacer lo mismo.

"Lamento que esto marque un precedente y que de ahora en adelante cualquier deportista, boxeador, jugador de pronto diga 'no habla bien de mí, me crítica, pues no lo dejo entrar' llevo 38 años viniendo a Las Vegas a cubrir boxeo y es la primera vez que me sucede", detalló el miembro de TUDN.

Aunque reconoce que esto es consecuencia de su estilo directo de decir las cosas, pero dejó claro que un tema meramente profesional.

"Me hago responsable de lo que digo, no soy un santo y soy un periodista que toma muchos riesgos y en esos riesgos digo cosas, quizá molestan, jamás me he metido con la vida personal del Canelo, me he metido con la vida boxística y a el no le parece", agregó Faitelson.

Incluso David le reiteró al Canelo que "no descalificó (tus peleas) lo que digo es que una pelea con David Benavidez hubiese sido más interesante que con Jaime Munguía, pero él piensa eso, lo respeto tampoco soy un mártir, no estoy desesperado si puedo hacer la pelea bien y sino agarro mis cosas y me voy".