Fabiola Ramírez encontró en la abogacía plenitud fuera de las piscinas

La mexicana Fabiola Ramírez no sólo ha conquistado podios internacionales como nadadora paralímpica, también ha demostrado que —con disciplina y coraje— es posible trascender más allá del deporte, sin importar las adversidades que se presenten.

Con una sólida formación académica como licenciada en Derecho, la medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 compartió —en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes— su gran pasión fuera de la piscina: Ejercer como abogada, una profesión que le ha permitido alcanzar la plenitud, a pesar de haber sido diagnosticada desde su nacimiento con artrogriposis múltiple congénita, una condición que afecta el desarrollo de varias de las articulaciones y los músculos.

“Soy abogada y eso me gusta mucho. He tenido la oportunidad de trabajar en el Gobierno, en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Actualmente, me dedico al litigio en un despacho, lo cual me permite crecer plenamente en mi vida”, comentó.

La deportista, quien finalizó en sexto lugar en los Juegos Paralímpicos París 2024, en 100 metros dorso, categoría S2, agregó que una de sus mayores satisfacciones es poder ayudar a la gente desde el trabajo jurídico y ser un ejemplo para otras personas con discapacidad, alentándolas a confiar en sí mismas y a integrarse a la sociedad.

“Soy muy inquieta y me gusta ayudar a la gente desde distintas perspectivas. Estoy abriendo camino para personas que tienen una profesión y sienten miedo de ejercer en el perfil que les corresponde”, finalizó.

Es por eso que se trata de todo un ejemplo, tanto dentro como fuera de la piscina.

