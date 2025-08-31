F1: ¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el Gran Premio de Países Bajos?

Se culmina un fin de semana más de la Fórmula 1, donde Oscar Piastri se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos al cruzar la meta en primer lugar en el Circuito de Zandvoort, un resultado muy importante para el piloto de McLaren.

Junto al australiano aparecieron Max Verstappen e Isack Hadjar en el podio. El neerlandés terminó segundo y el novato francés de Racing Bulls tercero, consiguiendo su primer podio en su carrera.

La actuación del rookie galo le valió para ser escogido como el "Piloto del Día", y que además le sirvió para escalar tres posiciones en el Campeonato de Pilotos para colocarse en la décima posición de la clasificación con 37 unidades.

A comparación de Hadjar, Lando Norris tuvo un complicado día, ya que abandonó la carrera por un problema en su unidad de potencia provocando que no sumará un solo punto en este fin de semana, lo que le perjudicada en la batalla por el título de la categoría.

Max Verstappen fue el beneficiado de la salida del inglés, ya que el neerlandés estaba peleando con Norris por ese segundo puesto. Con este resultado, el piloto de Red Bull sigue soñando con la posibilidad de seguir acortando distancias por el subliderato del Mundial de Pilotos.

Oscar Piastri aprovechó la mala suerte de su compañero para extender su ventaja en la pelea por el liderato del Campeonato de Fórmula 1. El australiano sigue en la punta y ahora pone una distancia de 34 unidades sobre Lando Norris.

McLaren sigue con su gran dominio en el Campeonato de Constructores, el cual comandan con amplia diferencia tras el Gran Premio de Países Bajos

Así marcha el Mundial de Pilotos de la F1