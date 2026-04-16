Extranjeros valoran nivel de la Liga Mexicana de Beisbol: “Es tremendo, ha crecido bastante”

Para Roberto Kelly, la Liga Mexicana de Beisbol cuenta con “mucha calidad”, la cual se ve reflejada en la cantidad de exligamayoristas que deciden continuar aquí su trayectoria.

“La Liga ha crecido bastante, por eso ves muchos peloteros de Estados Unidos y Asia viniendo aquí. Quieren extender su carrera y qué mejor lugar para hacerlo que la Liga Mexicana”, manifestó.

Con experiencia en las Grandes Ligas (Yankees de Nueva York, Reds de Cincinnati, Braves de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles, Twins de Minnesota, Mariners de Seattle y Rangers de Texas), el panameño reconoció que en la LMB hay calidad en los beisbolistas nacionales, pero considera que necesitan tener mayor impulso.

“Lastimosamente, no están saliendo más peloteros, porque no hay desarrollo. México siempre ha tenido buen talento y espero que se pueda buscar la forma de cómo puedan seguir saliendo los peloteros mexicanos... Abriendo academias es el primer paso que dar”, aseveró el manager de Tijuana.

Hernán Pérez también destacó la calidad que hay en la LMB y reconoció que le gusta jugar aquí.

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