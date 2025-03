Experto en derecho deportivo afirma que es necesario regular las apuestas; “el tema no es eliminarlas”

Cuando una casa de apuestas apareció como principal patrocinador de la Liga MX, muchos cuestionaron si esto atraería problemas en cuestiones de amaños de partidos. Hasta el momento se han presentado casos aislados, y para Ricardo de Buen, experto de derecho deportivo internacional y miembro del Tribunal de Arbitraje Deportivo, ese no es el principal problema… “Los amaños de partidos en todos los deportes deben ser combatidos, y no confundir con señalar a las casas de apuestas, que son legales. El tema no es acabar con las apuestas, sino regularlas”, comentó.

Las casas de apuestas legales, bien establecidas, “son las primeras interesadas en tener una le-gislación robusta en contra de estos casos que se dan alrededor del mundo. Tampoco les conviene que se realicen cuestiones ilegales; tanto en México como en el mundo, quienes actúan bajo el marco de la ley también tienen pérdidas cuando ocurren esos casos”.

El futbol es el deporte señalado ahora, pero eso no quiere decir que sea donde más delitos de este tipo se produzcan. “Los deportes individuales son todavía más fáciles de amañar, porque hablan con una sola persona. El tenis es un deporte que a nivel internacional tiene un sistema muy fuerte de combate al amaño de partidos, es de los más antiguos. Y es muy bueno”. También las divisiones menores son vulnerables a estas actividades: “Obviamente, quienes necesitan más dinero son los jóvenes”.