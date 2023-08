Exjugador de Chivas y su dura crítica a la Liga MX: Leagues Cup fue una cachetada; me da gusto

Hay varios puntos favorables de la Leagues Cup, así como varios puntos cuestionables y que se deberán corregir para la siguiente edición. El exjugador de Chivas, Demetrio Madero, sacó lo mejor y peor de esta competición, en la cual lamentó que sus rojiblancos hayan arrastrado el prestigio.

“Lo que a mí me gustó, es que hayan exhibido a muchos equipos del futbol mexicano. Todo el tiempo vivimos con que es mejor que la MLS. Yo hoy en día no dudo que cuatro o cinco equipos de la Liga, sean mejores que los de la MLS, pero ya quedó demostrado que no todos. Los que son superiores y pueden jugar contra quien sea, son los que han hecho grandes inversiones, Monterrey, Tigres, América, Toluca y se puede colar León”, declaró en entrevista exclusiva.

Lee también La Liga MX muestra su inconformidad sobre el VAR en la Leagues Cup

Madero se mostró pensativo cuando se le tocó el tema de equipos que tienen la responsabilidad de dar buenos resultados a nivel internacional, uno, sus Chivas y el otro, Cruz Azul. En ambos casos se dijo decepcionado.

“Cruz Azul, ni Chivas ni el resto de la Liga, son mejores que la MLS. Considero que fue una buena cachetada para algunos equipos, darse cuenta a qué ritmo se juega en estos niveles. Quizá estábamos muchos con el juego de siempre, que la MX era mejor y a mí me gustó que los hayan exhibido”

Demetrio Madero

Hay cosas por corregir en la Leagues Cup, puntualmente la logística, el arbitraje, VAR, entre otros detalles como jugar de cierta etapa en adelante, a visita recíproca, para nivelar el tema del cansancio que dejan los viajes y concentraciones.

“Yo creo que tiene cosas buenas y malas. Lo que no me gustó, lo malo es lo que todos hemos visto y al mismo tiempo cuestionado, es la calendarización. Considero que está fuera de tiempo completamente, pero si mejoraran esa parte, sería bueno. También se han quejado de la logística, del arbitraje que ha dejado mucho que desear”, concluyó.

Lee también Aficionados del América fueron detenidos tras la eliminación del equipo en la Leagues Cup