Exfutbolista confiesa que estuvo a punto de meterle un tiro a Camilo Vargas; este es el crudo relato

El exfutbolista colombiano Wilder Medina reveló en una entrevista con el programa Se Dice De Mí de Caracol TV que estuvo a punto de dispararle al arquero del Atlas Camilo Vargas.

La cruda confesión del exdelantero se dio tras recordar cuando él y el actual meta de los rojinegros de la Liga MX eran compañeros en el Independiente de Santa Fe.

El alcoholismo, su mal momento en las canchas y una distante relación con Vargas llevaron a Wilder a instantes de atentar con el actual arquero de la selección colombiana.

"No lo llevaba muy bien (con Camilo). Me imagino que es la personalidad de él. Llegaba y no saludaba, siempre saludaba a tres y cuatro y al resto entonces no", contó Medina.

Perder una final, el detonante

Para Wilder Medina, uno de los detonantes para pensar en dispararle a su entonces compañero fue la final perdida en el futbol de su país; cayeron ante el Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín', en Bogotá.

"Perdimos la final y yo llegué llorando (al vestidor). Él dijo 'ya, tranquilos, perdimos la final, no pasa nada'. A mí se me vino todo y me fui a darle puños", aseguró.

Después de ese momento, Medina no sacaba de su mente atacar a Vargas sin importar las consecuencias.

"Yo dije, 'le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el futbol, así me toque ir a la cárcel, yo lo pago'".

La llamada que evitó la tragedia

Wilder Medina confesó que previo a un entrenamiento, al que el exdelantero iba a llegar alcoholizado y donde hubiera cometido el ataque, recibió la llamada de César Pastrana (entonces presidente del Independiente de Santa Fe) en la que le negó acudir a Wilder en ese estado a la práctica.

"Imagínese lo que hace el licor y las armas, yo ya tenía antecedentes. Don César Pastrana me llama una tercera vez y me dice, 'mijo, ¿Cómo está?', le respondí que bien. (Él) Sabía que yo había llegado tarde al entrenamiento y que estaba tomado", explicó.

Hoy, a muchos años del que pudo haber sido un episodio negro para el futbol, Medina reflexiona: "Habría dejado a la selección Colombia sin uno de los mejores arqueros en este momento, el titular".