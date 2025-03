Checo Pérez fue reventado por Helmut Marko; lo comparó con Liam Lawson en Red Bull Racing

Checo Pérez ya es historia en Red Bull Racing pero hay algunos miembros del equipo que parece no se han olvidado de él.

Es el caso de Helmut Marko, el asesor de la escudería austriaca y uno de los más duros críticos del volante mexicano durante su paso por los de la bebida energética.

Durante las sesiones de pretemporada que la Fórmula 1 realizó esta semana en Bahréin, Marko habló sobre el tapatío y lo comparó con Liam Lawson, el neozelandés que ocupó el asiento que quedó libre en RBR en diciembre del año pasado.

¿Cómo comparó Helmut Marko a Checo Pérez con Liam Lawson?

Tras la presentación de Liam Lawson con Red Bull Racing en los test de pretemporada, Helmut Marko comparó al nuevo coequipero de Max Verstappen con Checo Pérez.

"Liam es mucho más entusiasta", dijo el austriaco a la prensa. Y cuando le cuestionaron sobre si la edad marca la diferencia, expresó: "Sí, es la edad. Pero al menos no ha hecho nada malo".

Tras el primer test del piloto de 23 años, Marko señaló: "Lo hizo bien, sí. Sólo cuando pasamos del duro al medio (neumáticos) ya no mejoró. También cambiamos algo del coche en ese momento y no funcionó. Sin embargo, dentro del equipo eso tenía sentido y también se sabía por qué no funcionó".

Checo Pérez volvería a la F1 con Cadillac

Tras su salida de Red Bull Racing, Checo Pérez reaparecería en el 2026 en la Fórmula 1.

En las últimas semanas se ha revelado que hay pláticas entre el tapatío y la nueva escudería Cadillac, por lo que sería con ellos con quien haga su reaparición en la máxima categoría del automovilismo.