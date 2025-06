Excita a Chastain correr en el AHR; el compañero de Suárez en Trackhouse Racing se dice emocionado

Este fin de semana, un nuevo rugir se escuchará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por primera ocasión, la NASCAR Cup Series saldrá de Estados Unidos.

Ross Chastain, compañero de Daniel Suárez en Trackhouse Racing, registra —hasta el momento— una buena temporada. Suma una victoria y se mantiene en la octava posición de la clasificación.

El piloto oriundo de Alva, Florida, se dijo emocionado por poder competir por primera ocasión en México, en un circuito que lo entusiasma mucho y, aunque lo desconoce, sabe que es uno de los más importantes en el mundo.

“Sí [me imagino corriendo], pero aún no lo he hecho en persona, ni virtualmente. Así que estaré aprendiendo a través de nuestro simulador antes de llegar y espero aprender mucho para este fin de semana”, comentó el estadounidense. Chastain compartió que Suárez les ha hablado sobre cómo se vive el deporte motor en México, lo que hace aún más emocionante esta visita y espera que tanto él, como su compañero Shane van Gisbergen, tengan una grata experiencia.

“Obviamente, he escuchado mucho sobre México por Daniel. Tener un compañero de equipo de este país es algo muy especial”, agregó el piloto de 32 años.