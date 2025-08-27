Este fin de semana se llevará a cabo el Congreso 41 de Natación

Del viernes al domingo, la Ciudad de México será sede de la edición 41 del Congreso Internacional de Natación y Fitness nelsonvargas, encuentro que reúne a más de 800 asistentes y se ha consolidado como una cita obligada para entrenadores, instructores y amantes de la actividad física.

Este Congreso no es sólo un espacio académico, es una plataforma donde confluyen ciencia, enseñanza y pasión por el deporte. Durante tres días, se abordarán temas que van desde la progresión técnica en estilos de natación hasta comunicación efectiva, psicología del rendimiento, motivación del entrenador y sesiones fuera del agua.

El cartel de ponentes es de nivel mundial. Wayne Pollock (Australia), presidente de la Asociación Internacional de Escuelas de Natación, compartirá su experiencia global en programas acuáticos. La olímpica guatemalteca Gisela Morales ofrecerá la visión de una atleta que compitió en Atenas 2004 y Beijing 2008. Desde EU llegan Sarah Dawson, especialista en gestión deportiva en Mission Viejo Nadadores, y Ginny Ferguson, fundadora de Watersafe Swim School e integrante del Salón de la Fama.

Latinoamérica también estará representada. Sergio Chávez Rivera, presidente de la OMEEA; Amparo Maffey Tarazona, psicóloga deportiva del Club Guadalajara; y el puertorriqueño Fernando Canales, parte de cinco equipos olímpicos de Estados Unidos y asistente del entrenador de Michael Phelps, el reconocido Bob Bowman.

México suma figuras como Óscar Salazar, subcampeón olímpico en taekwondo, y Lilia Ortiz López, referente en gimnasia artística.

El congreso, además, abrirá espacio al ballet, con la participación de Fabienne Lacheé (Francia), bailarina y maestra con amplia trayectoria en México y el extranjero.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el del brasileño Arilson Silva, entrenador olímpico que ha guiado a nadadores.