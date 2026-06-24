Miami.— Brasil buscará sellar el liderato del Grupo C contra la aguerrida Escocia, un encuentro al que llega empatado a cuatro puntos con Marruecos, pero con mejor diferencia de goles que los africanos, que jugarán contra Haití —ya eliminada— al mismo tiempo.

Aunque la pentacampeona afronta la última jornada como líder, con un +3 en su casillero de goles, por el +1 de Marruecos, no puede descuidarse contra los europeos, que suman tres puntos y aún tienen posibilidades de acabar en primera posición.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia para brasileños y escoceses, un estadio que Brasil no pisa desde un amistoso contra Colombia en 2019 que terminó en empate, y que es completamente desconocido para la selección escocesa.

La Canarinha llega a este encuentro con una sensación agridulce. La contundente victoria sobre Haití en el último partido se vio empañada por una lesión de Raphinha que le mantendrá alejado del Mundial por lo menos hasta octavos de final.

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Brasil en festejo de gol, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

En su ausencia, Carlo Ancelotti podría contar con el extremo del Arsenal Gabriel Martinelli, quien cuenta con experiencia por la derecha, pese a encontrarse más cómodo en la banda izquierda.

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Otra alternativa será la de Neymar, que podría estrenarse en este Mundial, luego de estar el último mes de baja por una lesión en el gemelo. Ancelotti confirmó que estará disponible para el encuentro con los escoceses.

Brasil confía en que la vuelta de Ney, ya sea sobre el terreno de juego o desde el banquillo, devuelva la alegría al equipo, que no ha dado una imagen especialmente brillante en lo que va de Norteamérica 2026.

Al gris empate contra Marruecos le siguió una buena primera mitad contra Haití, en la que anotaron tres goles, pero se quedaron a cero en una segunda parte que pedía más llegadas.

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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Escocia contra Brasil?

Miércoles, 24 de junio

Escocia vs Brasil | Grupo C | Estadio Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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