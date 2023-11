El torneo Apertura 2023 fue "un sube y baja" para Erik Lira. De iniciar en su peor versión, a cerrar con la mejor... De eso está consciente el mediocampista cementero.

En este torneo agonizante, el camiseta 6 cementero ha jugado doce partidos. En todos ha sido titular, pero sin lograr anotaciones..

De la fecha uno a la cinco, no estuvo en alto rendimiento y forma física,. Fue hasta el partido contra Rayados, de la Jornada 6, que mostró mejoría. Después del partido ante Pumas (Jornada 12), dejó al club para concentrarse con la Selección Mexicana Sub-23 y competir en los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

En esta última fecha del Apertura 2023, quiere mostrar ese nivel y compromiso que tiene con la institución para cerrar bien su semestre.

Lee también Erik Lira acepta el fracaso en Cruz Azul: “Es un momento de mier..., estamos avergonzados”

“No me quedo conforme. Fue un torneo difícil, caí en un bache. Me costó, lo dejé de disfrutar, me costaba venir a La Noria. Me costaba levantarme de la cama, la verdad. Fue un momento complicado por que nunca me había pasado. Creo que es normal que pase. Vivimos en una burbuja y aveces somos hasta normales, no es normal lo que nos pasa, lo que vivimos”, comunicó el mediocampista en rueda de prensa.

Para el ex de Pumas, salir de este bache no fue fácil, tuvo que acudir con un psicólogo y especialista en condición física para recuperar ese nivel que tanto lo caracterizó cuando vestía de azul y oro.

“Empecé desde cero, en la bases con un psicólogo y un partido a que ayudó en lo físico. Empecé a mejorar pero no me bastaba por qué el equipo no ganaba. Yo me sentía bien pero el equipo no ganaba”.

Por otro lado, Lira aseguró que nadie en el equipo está conforme por cómo se dieron las cosas en este Apertura 2023. La incertidumbre de quién se va y quien se queda esta latente y se sabrá a partir de la próxima semana.

“No me quedo conforme, puedo decir que personalmente nadie se salva. Todos son buenas personas, todos son buenos jugadores, nadie está conforme. Todos están intranquilos por qué no sabemos qué vaya a pasar, así que hay que ponerle lo mejor, lo que venga y los cambios que tengan que venir y listo”.