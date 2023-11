La palabra fracaso al fin se mencionó en Cruz Azul. Hoy ya no da temor reconocer que fue un torneo para el olvido, así lo reconoció Erik Lira en conferencia de prensa.

Con la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que falló a favor del Club Puebla y le regresó los puntos perdidos en la mesa contra los Xolos, dejó sin opciones a Cruz Azul de jugar el Play in.

A pesar de que en anteriores ocasiones se aseguraban al interior del equipo que no “normalizan el fracaso”, ya es inminente que otra temporada acabaron sin jugar liguilla.

“Es un momento doloroso para todos los que venimos al club, es un fracaso total. Vengo representando a todo el club, no hay discurso, no hay palabras, nada. Llevamos el pecho a las balas. Es un fracaso total, el domingo trataremos de hacerlo por la gente, por los trabajadores que vienen desde las cinco de la mañana, que vienen desde muy lejos, siempre tratan de dar lo mejor a nosotros. No hay ninguún pretexto. Es un fracaso, no hay otra pabalara, trataremos de sacarlo todo”, manifestó ante los medios de comunicación.

El mediocampista de La Máquina reconoció que estaba feliz e ilusionado por todos los resultados que se estaban dando para que entraran al Play in, pero después de enterase de la resolución del TAS, aceptaron el fracaso.

“Llegué al vestidor y me dijeron que ya era un hecho (quedar eliminados). Lo repito es doloroso, cada quien debe hacer un autoanálisis de lo que hizo mal”.

El ex de Pumas está consciente que es mínimo lo que se puede rescatar de este Apertura 2023, por lo que él lo catalogó como “momento de mierda”.

“¿Rescatar? Que todos venimos todos los días, para todos es complicado venir y para nuestras familias. Es un momento de mierda, se rescata que todos vienen, entrenan, las putizas, se rescata una posibilidad minima. Estaba muy ilusionado (antes de TAS) ahora nada. Todavía no acaba, despues vendrán los cambios y hay que aceptar”.

Por otro lado, aseguró que quiere quedarse en la institución y cumplir varias metas que tiene en mente cómo salir campeón, ganarse la titularidad y el cariño de la gente, ya que quiere mucho a Cruz Azul.

“Estos son los momentos dónde en realidad se ve quién quiere al club, quién viene a marcar historia y no de paso solo a cumplir el contrato. Yo quiero mucho a la institución, quiero que el club esté bien y si me tengo que ir, lo aceptaré”.

Y agregó: “Las personas que se quieran quedar, jugadores que se quieran quedar, que quieran al club, yo soy uno de ellos que se quiere quedar. Yo quiero que el club esté arriba, estoy avergonzado muy apenado. No quiero ni salir de mi casa”.