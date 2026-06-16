Impulsado por el aliento constante de los aficionados en el Estadio Mestský en Chequia, Erick Portillo vivió uno de esos momentos que marcan una carrera. Con la concentración reflejada en su rostro y una ligera sonrisa, el mexicano se encaminó hacia su último intento, consciente de que tenía en sus piernas la oportunidad de consagrarse.

Fue entonces cuando ejecutó un salto impecable, superando la varilla colocada en 2.27 metros y desatando la ovación del público. Esa marca no solo selló una actuación sobresaliente, sino que lo catapultó a lo más alto del podio en el prestigioso Gold Tour de Ostrava, consolidando su nombre entre los grandes protagonistas del salto de altura a nivel internacional.

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El chihuahuense, quien al ver la pantalla confirmó su triunfo, llevó las manos a la cabeza visiblemente sorprendido por lo que acababa de lograr. Con este resultado, no solo firmó un momento memorable, sino que también extendió su gran racha en 2026, año en el que ya acumula dos medallas de oro en las primeras paradas del circuito internacional.

El triunfo de Portillo, quien forma parte de una prometedora generación de jóvenes atletas que aspira a llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no pasó desapercibido. El logro fue reconocido de inmediato por Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien a través de sus redes sociales celebró la destacada actuación del mexicano.

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