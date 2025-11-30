Entrenador del San Diego FC evitó hablar sobre el futuro del Chucky Lozano

La temporada del San Diego FC y el Chucky Lozano llegó a su fin tras caer ante los Vancouver Whitecaps (1-3) en la final de la Conferencia Oeste de la MLS, donde el mexicano se hizo presente en el marcador.

El ex del PSV arrancó el encuentro en la banca, pero para la segunda parte entró al terreno de juego y en el minuto 60 descontó para su equipo, aunque esa anotación sirvió de poco.

Durante esta temporada, Lozano ha sido objeto de polémicas por su mal comportamiento con el cuadro estadounidense, por lo que su futuro está en el aire.

Lee también: Conductor de ESPN se rinde ante Christian Martinoli: "Es el número 1 de México"

Chucky lets it fly and pulls one back. 👀@sandiegofc // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/gWsmTuDnGC — Major League Soccer (@MLS) November 30, 2025

Tras el encuentro, Mikey Varas, director técnico del San Diego FC, prefirió no hablar del futuro de ningún futbolista, incluyendo al mexicano.

"No, en este momento nosotros estamos pensando en el dolor del partido. Como lo he dicho no hay detalles acá por hora y creo que es un poco una falta de respeto hablar de quién va a estar y quien no, cuando acabamos de hacer una temporada increíble y hemos perdido un partido porque esto duele y lo sentimos por la afición y por la gente", comentó el entrenador.

Lee también: Kylian Mbappé pide reacción en el Real Madrid: "Es momento de demostrar quiénes somos"

Hirving Lozano también se manifestó tras la eliminación de su equipo, haciendo un breve análisis de lo que fue su temporada con el equipo de la MLS y habló sobre su futuro.

"Para mí yo creo que gracias a Dios terminé de salud muy bien, entonces yo creo que (el objetivo) es regresar de la mejor manera, regresar físicamente bien. Ojalá que el otro torneo sea un torneo muy bueno también".

"Yo creo que tienen que estar felices del apoyo que nos dieron, se los agradecemos infinitamente. Yo creo que es normal (que estén tristes por la derrota), es su equipo. La verdad que decirles que una disculpa, pero yo creo que se tienen que ir muy contentos todos", añadió el seleccionado mexicano.