Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, ya tendría fecha de debut con el Real Valladolid

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO todos los juegos de la Semana 12 de este domingo 23 de noviembre

Marco Verde está listo para dar una gran función en su cuarta pelea como profesional

Lanús vs Atlético Mineiro: Horario y canales para ver la final de la Copa Sudamericana; hoy, sábado 22 de noviembre

Lando Norris logró la pole en clasificación de Las Vegas bajo la lluvia y Verstappen saldrá segundo

La política y el futbol volvieron a mezclarse, ahora con la llegada del exgobernador de Jalisco, , al cuerpo técnico de Guillermo Almada, exentrenador del Pachuca y Santos Laguna, ahora en el Real Valladolid de España.

Presentado como auxiliar técnico, Alfaro dejó su faceta política en el pasado y ahora buscará dejar huella en el futbol, aunque su primer reto sea tan exigente como consolidarse en el viejo continente.

De acuerdo con el calendario de LaLiga Hypermotion, la segunda división de España, Alfaro podría debutar como auxiliar técnico este lunes 24 de noviembre frente a la Real Sociedad B o el sábado 29 contra el Málaga FC.

"Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Mis ganas y entusiasmo por la política se habían agotado. Así que me puse manos a la obra. Cursé mis estudios de entrenador en el campus virtual de la ATFA, institución argentina que ha formado entrenadores de clase mundial", reveló Alfaro.

Para poder dar un ascenso en su carrera que apenas empieza, tendrá que cumplir con requisitos de la Licencia UEFA A y posteriormente la Licencia Pro, si es que desea algún día dirigir a los equipos principales. Actualmente, el Real Valladolid ocupa el noveno lugar en la tabla de posiciones

Mientras tanto, será un escudero y aprendiz del estratega uruguayo, quien dejó buenas sensaciones en su paso por el futbol mexicano e incluso fue candidateado para tomar las riendas de la Selección Mexicana antes de la asunción de Javier Aguirre.

