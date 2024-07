Las prácticas libres habían indicado una mejoría de Checo Pérez, ahora que la Fórmula 1 está en Gran Bretaña. El mexicano encontró buen ritmo en la previa a la Clasificación, pero en la Q1 todo se cayó.

El piloto de Guadalajara apenas daba sus primeros giros cuando tuvo mala suerte, perdió el control de su RB20 y aunque no se estrelló en el muro, el bólido se quedó atorado en la grava y eso, además de una bandera roja, le hizo quedarse sin opciones de poder continuar y buscar un mejor lugar para la largada de hoy en Silverstone; sin duda, terrible error pata él.

El auto de Red Bull con el número 11 tuvo que ser desatascado con una grúa y pese a que aún había más de siete minutos en el cronómetro, Pérez ya no tenía chances de volver a correr, por lo que poco a poco fue cayendo en la clasificación, hasta entrar a la zona de eliminación, para luego caer hasta el sitio 19, donde arrancará hoy y desde donde, ha indicado Christian Horner, deberá escalar tanto como pueda, pues Gran Bretaña lo permite y en el equipo esperan buenos puntos del recién renovado hasta 2026.

"Me duele mucho dejar a mi equipo abajo de esa manera. Fui de los primeros en poner el neumático slick (liso) y necesitaba toda la temperatura, eran condiciones muy difíciles en esos momentos y al llegar a la curva 9, cuando baje la velocidad, bloquee la parte trasera totalmente, no tenía nada de agarre, intenté tener el auto lo más derecho posible y cuando salí de pista estaba totalmente mojado el asfalto y me convertí en un pasajero muy rápido", dijo en el corralito.

Del otro lado del mismo garaje, Max Verstappen también sufrió, y pese a que de igual forma visitó la grava, la velocidad a la que iba le permitió salir de esa zona; el neerlandés largará cuarto.

La Pole Position fue para George Russell (Mercedes), quien estará en la primera fila junto a su coequipero Lewis Hamilton.

El tercer sitio lo ocupará Lando Norris (McLaren), es decir, los primeros tres cajones serán locales.

Lo mejor del Gran Premio de Gran Bretaña

Universal Deportes 08:34 AM Vuelta 19 La lluvia ya cae sobre la pista. Lewis Hamilton tomó la punta y George Russell cae al tercero al perder el puesto con Lando Norris

Universal Deportes 08:23 AM Vuelta 12 Checo Pérez está en el puesto 16; la lluvia se aproxima a Silverstone

Universal Deportes 08:15 AM Vuelta 1 Max Verstappen escala rápido y se pone delante de los McLaren en el tercer puesto

Universal Deportes 08:14 AM En marcha el Gran Premio de Gran Bretaña

Universal Deportes 08:14 AM Pierre Gasly El francés indica problemas en su monoplaza y se queda sin largar la carrera