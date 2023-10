En Cruz Azul confían en que pueden entrar a la Liguilla

La cosa no está fácil para Cruz Azul. Cada jornada se va complicando su boleto a la fase final del Apertura 2023, pero para Ángel Sepúlveda, mientras exista la posibilidad, no bajara los brazos y hará todo lo que pueda para conseguir ese objetivo.

“Hoy nos vamos dolidos, obviamente por las formas. Creo que el equipo hizo un gran primer tiempo dónde tuvimos para vernos ido al frente del marcador y al final ellos hicieron los goles, creo que tenemos que corregir, seguir trabajando y esperamos lograr el objetivo”, declaró en zona mixta.

“Por supuesto, mientras matemáticamente esté el equipo está para eso, creo que tenemos el plantel, hay que dejarlo todo y seguir trabajando, con humildad y con sacrificio”.

El autor del único gol de Cruz Azul ante Pumas, reconoce y acepta que la afición está dolida, y molesta, pero confía en que seguirán apoyando lo que resta del torneo.

“Sabemos cuál es la postura. Tienen razón de estar dolidos, nosotros estamos dejando todo. Creo que nos está costando en casa, hoy fue un reflejo de esto, hay que mejorar. Qué les puedo decir (a la afición) que intenten seguirnos, seguir con nosotros, tenemos todavía seis partidos, cinco partidos. Tenemos que ir a buscar de tres siempre con la ilusión de que todavía se puede lograr”.

El delantero de La Máquina espera que esta fecha FIFA les sirva para corregir errores, descansar y cambiar el chip par así conseguir un boleto a los “Play in”.

“Esperemos que sea para bien (la fecha FIFA), tenemos por ahí tres partidos seguidos, ojalá que la gente que va a selección mexicana le vaya bien, no perder el ritmo, obviamente eso es importante. Tenemos que seguir con el trabajo, con humildad y tratar de seguir sumando mientras matemáticamente esté la posibilidad, hay que seguirlo intentando”, manifestó el nueve cementero.

Juan Escobar es realista y califica como malo el torneo de Cruz Azul

“Veremos qué pasa”, fue la frase más usada por el capitán de Cruz Azul Juan Escobar, tras caer por goleada ante Pumas, en la fecha 12 del Apertura 2023.

“En lo personal lo veo como malo (el torneo) con la calidad de equipo que hay, yo creo realmente que tenemos que estar peleando otras cosas”, expresó en zona mixta.

El número 24 de La Máquina admite que se van tristes luego de no conseguir puntos ante los universitarios. El no ganar en casa pesa con el pasar de las jornadas.

“La verdad nos vamos tristes, no pudiendo levantar en casa, nos está costando muchísimo, todavía queda y ya veremos qué pasa… Es una situación difícil, como lo dije, levantar en casa nos está costando bastante, Ya hemos hablado mucho en grupo, es algo raro, pero vamos a ver que se puede hacer”, declaró en zona mixta.

Y detalló: “En lo personal con vergüenza la verdad, en un club grande como Cruz Azul duele en el lugar que está, hay que enfrentar los últimos partidos de la mejor manera, hay que ver qué pasa”.

A pesar de la crisis en este certamen, el paraguayo agradece que la afición siempre los respalde y aliente, por lo que se comprometió a dar mejores resultados.

“Desde que yo llegué a México, que llevo como cuatro años, la verdad la gente siempre estuvo y esa parte no me puedo quejar, que siempre están apoyando. Lastimosamente, no estamos sacando los resultados como queremos para que se vayan felices a casa”.

“Es una cosa rara como lo dije, estamos buscando explicación, cosa que no sabemos realmente (lo que sucede) nosotros vamos a enfrentar los últimos partidos de la mejor manera y veremos qué pasa”.