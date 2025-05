En América rompen el silencio sobre la seña de André Jardine; respaldo total para el brasileño

América no podrá contar con André Jardine para el partido de este domingo, por la Semifinal de Vuelta del torneo Clausura 2025. El técnico brasileño fue expulsado por un airado reclamo al árbitro Luis Enrique Santander.

Sin embargo, el estratega de las Águilas ha recibido el respaldo de su directiva, equipo y afición. Más allá de su error, el timonel azulcrema fue vitoreado por toda su fanaticada por presumir su tricampeonato a la afición del Cruz Azul.

“Sin duda alguna la ausencia de André nos duele mucho. Ustedes bien saben que es la cabeza no solamente del cuerpo técnico, también del plantel y el equipo que nos ha guiado a buen puerto. Nos hará mucha falta, pero es momento de resaltar el equipo de trabajo que tenemos”, declaró Diego Ramírez, director deportivo de las Águilas.

Lee también América, inconforme con la sede del partido contra el LAFC, por el boleto al Mundial de Clubes; quería un estadio neutral

Sobre la seña que hizo Jardine, Ramírez enfatizó el respaldo para el timonel de las Águilas.

“La institución lo respalda, hay valores que hay que respetar, pero hay que recordar que es un ser humano y nos podemos equivocar cualquiera. A final de cuentas, es alguien muy competitivo y pasional. Él sabe que a lo mejor pudo equivocarse y en su momento él se hará responsable de esa situación, pero la institución lo respalda”, explicó.

El directivo de los emplumados señaló que ha dividido opiniones esa reacción de Jardine, pero más allá de lo que puedan hablar dentro del club, tienen el respaldo total de toda la directiva.

“Sin duda alguna la imagen causó opiniones divididas tanto para bien con el americanismo y no tanto con el anti. André está totalmente respaldado, eso no quiere decir que no tengamos platicas puertas adentro y cosas que debemos establecer. Él con la calentura lo sintió así, pero puedo decir que es una gran persona y de esto va a sacar muchas conclusiones muy buenas, tiene mucha capacidad de autocrítica”, concluyó.

Lee también Ricardo La Volpe deja en ridículo a Jorge Pietrasanta; "no sabes nada de futbol", lanzó