¡Emotivo mensaje! Alexis Vega rompe el silencio tras la derrota de Chivas

Alexis Vega rompió el silencio. Y es que, tras la derrota de Chivas en la final del Clausura 2023, varios futbolistas del Rebaño Sagrado se reservaron de dar palabras.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Alexis se sinceró y confesó que "le dolió mucho" lo que sucedió el pasado 28 de mayo, noche en la que el Estadio Akron fue testigo de la victoria de los Felinos de Tigres.

"Me duele no haber alcanzado el objetivo, pero me di cuenta de lo que somos capaces cuando nos unimos como mexicanos", escribió Vega.

Aun así, mostró expectativas de cara al Apertura 2023, pues está seguro de que pronto llegará el título trece de Chivas.

"Vamos a darle vuelta a la página y comenzar a trabajar, estoy seguro que pronto llegará la trece de mi Rebaño", sentenció Alexis.

¿Cuándo empezará el Apertura 2023?

De acuerdo a la Asamblea de Dueños que se realizó en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el próximo torneo empezará el viernes, 30 de junio.