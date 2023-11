Emiliano Hernández, una muestra de que el sacrificio rinde frutos

Arribar a los Juegos Panamericanos de Chile 2023 con el título de subcampeón del mundo hizo a Emiliano Hernández verse con la obligación de regresar a México con medallas... Y eso fue lo que sucedió.

Tanto en la rama individual como en relevos, el deportista tricolor se adueñó de preseas doradas en el pentatlón moderno en Santiago, que le hacen cerrar un año de sacrificios y retos personales.

“En particular, este 2023 he sacrificado muchas cosas para hacer una temporada histórica. Es la mejor que ha existido para un pentatleta mexicano y eso me pone feliz y orgulloso. Fue una labor larga para los Panamericanos y todo eso dio su recompensa”, explicó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Prepararse para las cinco disciplinas que forman parte del pentatlón moderno hace todavía más exigente la preparación para entrar en competencia, para lo que Emiliano cuenta con un amplio equipo que trabaja, de lunes a domingo, para llevarlo a ganar medallas.

“Tengo un equipo de cinco entrenadores que se quiebran la cabeza para ver qué y cómo entreno. Todos los días se entrenan de cuatro a cinco disciplinas; claro, hay días donde se le pone más énfasis a alguna, pero a las cinco se les da su tiempo necesario para llegar en óptima forma a las competencias”, detalló.

Emiliano —además— toma consejos de su hermano Ismael, quien también ha representado a México y ganó le medalla de bronce en Río de Janeiro 2026: “Él está pendiente diario de mí y estoy agradecido de poder contar con sus consejos”.

Por último, reveló su sentir al recibir las preseas en la nación sudamericana: “Ver la bandera en lo más alto y escuchar el Himno en otro país, es indescriptible; se salen las lágrimas, es el sueño”.

